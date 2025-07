Romero situa la publicació de les xifres del finançament singular entre setembre i octubre

Demana a Junts i als partits polítics catalans defensar una "posició conjunta"

BARCELONA, 15 jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha situat la publicació de les xifres relacionades amb el finançament singular entre aquest "setembre i octubre" a través del grup d'experts i ha afirmat que l'objectiu de la reunió bilateral entre l'Estat i la Generalitat d'aquest dilluns era pactar l'arquitectura del model.

"Sempre hem dit que no hi hauria xifres. Això és el que ara hem de negociar amb el Govern d'Espanya. Tot i així, nosaltres ens vam posar a treballar, vam encarregar a uns experts tot un treball en relació amb el model de finançament, i ells sí que estan fent els càlculs i els escenaris. Al setembre i a l'octubre ho tindrem", ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.

Ha defensat que les xifres relacionades amb el finançament singular provinguin del grup d'experts i ha expressat que a partir del 2026 la Generalitat començarà a gestionar "elements" de l'IRPF.

Ha apuntat que, mentre es modifica la llei perquè Catalunya pugui recaptar l'IRPF, la Generalitat treballa en el desplegament de l'Agència Tributària Catalana (ATC): "Gestionar el 100% a partir de l'1 de gener serà complicat perquè no tenim l'agència preparada".

Ha defensat que l'objectiu de la reunió bilateral entre l'Estat i la Generalitat d'aquest dilluns era pactar l'arquitectura del model de finançament i ha dit que "evidentment" falten concrecions.

DEMANA A JUNTS "ANAR PLEGATS"

Ha expressat que li agradaria que Junts i tots els partits polítics defensin una posició conjunta quant al finançament singular: "Seríem més forts".

"M'agradaria saber davant quin Junts estic, perquè, si és davant el Junts que existeix en el programa electoral, doncs crec que ens podríem posar d'acord, perquè Junts, quan parla d'ordinalitat i de solidaritat, es refereix a un conjunt, que és on estem nosaltres", ha dit.