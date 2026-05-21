Romero situa l'habitatge, la pobresa i la inversió territorial en el nou pacte pressupostari amb els Comuns

Lorena Sopêna - Europa Press
Confia que els comptes s'aprovin la primera quinzena de juliol, després de tramitar-se al Parlament
BARCELONA, 21 maig (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha situat l'habitatge, la pobresa i la inversió territorial en el nou acord pressupostari amb els Comuns.
En una entrevista de Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, ha ressaltat la creació d'una direcció general encarregada de la inspecció i les multes per l'incompliment del topall dels preus del lloguer "per ser molt durs amb aquells que no compleixin la llei".
"Ells ja tenien un acord molt ambiciós, que vam signar fa un parell de mesos, i aquesta és una actualització, fent èmfasi en aquells temes que a ells més els preocupen", ha dit.
Ha expressat que volen portar el projecte divendres a tramitació parlamentària i confia que els nous pressupostos s'aprovin en la primera quinzena de juliol, després del seu pas pel Parlament.
LÍNIA ORBITAL I CONSORCI D'INVERSIONS
Preguntada per quan començaran les obres de la línia orbital ferroviària pactada amb ERC, ha afirmat que és "difícil" de dir perquè és una línia complexa i molt llarga i ha demanat paciència.
Ha assenyalat que, per ella, el més important és que tant el Govern com ERC han pogut pactar mesures "amb una mica de mirada mitjana i llarga" per preparar Catalunya per al futur.
Preguntada per si un canvi al Govern de l'Estat podria deixar sense finançament alguna de les carpetes, com en el cas de la línia orbital, Romero ha instat la ciutadania a votar amb "consciència".
Sobre el Consorci d'Inversions, ha remarcat que, amb la seva creació, les inversions que no s'executin l'any previst no es perdran, al contrari del que passava fins ara: "Ha estat una demanda històrica d'aquest país, i crec que el Consorci i la societat mercantil posen solucions a això".
IRPF i EDUCACIÓ
Sobre una eventual cessió de l'IRPF a Catalunya per a aquesta tardor, ha dit que seria possible si entressin les modificacions legislatives que han de fer efectiu el nou model de finançament abans de vacances, ha dit en una entrevista posterior a La 2Cat recollida per Europa Press.
Ha instat Junts a votar a favor del nou finançament autonòmic al Congrés.
Preguntada per les manifestacions dels docents, Romero s'ha remès al pacte en educació pel qual el Govern invertirà 2.000 milions més en el sector, el qual ha definit com bo, però que, davant les queixes dels sindicats, "probablement no" sigui suficient.
Per això, ha instat a "escoltar" els docents i ha ressaltat la feina de la consellera d'Educació de la Generalitat, Esther Niubó.