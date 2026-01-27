Romero retreu a Junts la seva posició sobre el finançament: "El concert econòmic no és solidari"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Demana als de Puigdemont aclarir als ciutadans "què defensen"
BARCELONA, 27 gen. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha retret aquest dimarts a Junts la seva posició en relació amb el nou model de finançament autonòmic pactat entre el Govern central i ERC, i ha subratllat que "el concert econòmic no és solidari".
Ho ha dit durant el ple del Parlament interpel·lada pel diputat del PSC-Units Jordi Riba, en referència al programa electoral del partit de Carles Puigdemont del 2024, que defensava una llei de finançament que contemplés una "quota de solidaritat entre Catalunya i l'Estat".
Romero ha apuntat que no existeix cap quota de solidaritat del País Basc cap a la resta de territoris, i ha sostingut: "El programa electoral amb el qual es van presentar a les eleccions del 2024 parla de solidaritat. Si ets solidari, no estàs a favor d'un concert".
"A veure si s'aclareixen vostès i expliquen als ciutadans què defensen", ha afegit la consellera, que ha reiterat que el Govern defensa la solidaritat limitada per l'ordinalitat.
Així, ha subratllat que el nou model suposa "una millora molt rellevant" per a Catalunya en termes d'aportació i recepció de recursos.
DÚMPING FISCAL
Així mateix, la consellera ha afirmat que el que no "agrada als partits de dretes és que aquest model planteja lluitar contra el dúmping fiscal".
"És a dir, lluites contra aquelles comunitats que, abaixant els impostos als rics, paren la mà per rebre més recursos de l'Estat. D'on es pensen que venen els recursos?", ha conclòs.