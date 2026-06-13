Romero reivindica el municipalisme com "la força del PSC"

BARCELONA 13 juny (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha assegurat que el municipalismo és "la força del PSC" i ha defensat la necessitat d'entrar als ajuntaments per transformar la realitat i millorar la vida dels ciutadans, recull la formació en un comunicat aquest dissabte.
Així es va expressar aquest divendres durant la seva intervenció en el Consell de la Federació dels Socialistes del Baix Llobregat a Olesa de Montserrat (Barcelona), on es va ratificar la candidatura de 8 caps de llista per a les municipals de 2027, abans que aquest dissabte el Consell Nacional del PSC hagi ratificat 126 candidatures en municipis de tota Catalunya.
"Esteu fent un molt bon treball. Quan trepitges la comarca, veus que en els municipis amb govern socialista hi ha projecte i equip", ha assenyalat.
En referència als Pressupostos de la Generalitat Romero va posar en valor els acords aconseguits amb ERC i els Comuns: "Els comptes són un instrument per donar resposta als problemes i reptes de Catalunya.
Segons la consellera els Pressupostos pretenen donar resposta a problemes com l'accés a l'habitatge, la sanitat, l'envelliment de la gent gran i l'educació.