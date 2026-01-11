Romero sobre recaptar tots els impostos: "No estem preparats per fer-ho"

David Zorrakino - Europa Press
Demana que Junts "faci política útil" i se senti a negociar
BARCELONA, 11 gen. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Alícia Romero, ha assegurat que la Generalitat no pot recaptar tots els impostos que es paguen a Catalunya: "No estem preparats per fer-ho".
Ho ha dit en una entrevista concedida a 'Ara' recollida per Europa Press aquest diumenge, en la qual ha afegit que, amb el model de finançament autonòmic presentat divendres passat, el Govern pot "tenir l'ingrés en el moment sense tenir l'instrument per recaptar".
"Si no ho tenim, que ho recapti l'agència espanyola, però que aquest ingrés ens sigui instantani. Això és un gran avanç", ha explicat la consellera.
Romero ha insistit que l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) recapti tots els impostos "és impossible, inviable" en l'actualitat, ja que, en les seves paraules, no està preparada.
Ha assenyalat que la seva voluntat és recaptar tots els impostos que es paguen a Catalunya, però que ho vol fer "bé" i de forma sòlida, i ha recordat que l'ATC gestiona en l'actualitat 5.000 milions d'euros i que tots els impostos superen els 30.000 milions.
JUNTS
Romero ha explicat que voldria que "Junts fes política útil i fos útil als seus votants", la qual cosa, segons ella significaria poder asseure's amb el partit i treballar sobre la proposta d'aquest nou model de finançament per veure com es pot millorar.
"M'agradaria fer això i no arribar amb un no o un sí i tancar la porta sense molts més arguments que el 'Vull la lluna'. Sí, però la lluna no és possible", ha dit Romero.
NOU MODEL
Romero ha mostrat la seva satisfacció amb la proposta del nou model de finançament: "En una negociació no aconsegueixes mai el 100%".
Preguntada per temes que són considerats importants a Catalunya i que no s'han tingut en compte, com la immigració, el turisme o el cost de vida, ha lamentat que no han aconseguit incorporar-los.
Ha explicat que s'han sumat altres temes com la despesa sanitària, el cost de farmàcia o l'educació universitària, i ha assenyalat que la negociació política ha de servir perquè els partits puguin incorporar les seves propostes.