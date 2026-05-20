Romero reafirma que comparteix amb ERC l'"objectiu" de gestionar impostos com l'IRPF

BARCELONA 20 maig (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha reafirmat aquest dimecres que comparteix amb ERC l'"objectiu" que Catalunya gestioni nous impostos, començant per l'IRPF.
Ho ha dit durant la sessió de control al Govern del Parlament interpel·lada pel diputat del PSC-Units Jordi Riba, i en què ha destacat el reforç de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) amb 527 milions inclòs en l'acord de pressupostos del 2026 amb els republicans.
"Vam signar un acord d'investidura i plantejàvem com a repte que Catalunya, a través de la hisenda catalana, de l'Agència Tributària, pogués gestionar tots els impostos que aquí es generen", ha sostingut.
Per això, ha assegurat que l'acord signat aquest dimarts amb el president d'ERC, Oriol Junqueras, per als comptes de la Generalitat posa "una peça més per avançar en aquesta línia".
"Mai no s'havia fet una inversió tan gran en l'Agència Tributària justament per afrontar tots aquests reptes tecnològics, de processos, amb les dades, la intel·ligència artificial i el talent", ha afegit.
Romero ha subratllat que ja s'han entregat 20 beques de 1.182 euros mensuals per facilitar l'accés del talent a l'ATC, i ha conclòs: "Espero que en els pròxims anys veiem com aquesta agència s'ha modernitzat, s'ha acostat al ciutadà i ha donat aquesta confiança necessària perquè l'administració tributària funcioni, generi ingressos i puguem desenvolupar les millors polítiques públiques".