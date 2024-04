Romero (PSC) proposa desplegar un consorci "que recapti i gestioni" els impostos de Catalunya

Assenyala que és una figura que hi ha a l'Estatut i que té "molts avantatges"



BARCELONA, 5 abr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PSC al Parlament i número dos a les eleccions catalanes, Alícia Romero, ha proposat aquest divendres desplegar un consorci tributari conjunt entre la Generalitat i el Govern central "que recapti i gestioni tots els impostos que genera Catalunya".

En una entrevista de Ser Catalunya recollida per Europa Press, Romero ha assenyalat que el consorci és una figura que hi ha a l'Estatut i que té "molts avantatges" per recaptar i gestionar els impostos conjuntament.

Preguntada per si el govern de Pedro Sánchez accepta aquesta proposta, Romero ha assegurat que l'executiu espanyol "respecta les lleis, l'Estatut és una llei aprovada i el consorci apareix en aquest Estatut".

"Nosaltres treballarem en aquesta línia, i evidentment el Govern central no hi pot estar en contra. Ara, tot s'ha de fer amb acord, òbviament", ha sostingut.

En aquest sentit, Romero ha afirmat que "hi ha moltes més coses que no s'han desplegat" de l'Estatut i que el PSC el vol desplegar de manera àmplia, ha dit textualment, per reforçar l'autogovern de Catalunya.