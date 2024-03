Romero (PSC) no contempla que el Govern reculi amb el Hard Rock: "Confiem en el president"

Acusa els Comuns de posar el projecte sobre la taula "per un interès purament electoral" que no entén

BARCELONA, 5 març (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, ha assegurat que el seu partit no contempla que el Govern es faci enrere amb el complex turístic Hard Rock: "Confiem en el president".

Ho ha dit en una entrevista d'aquest dimarts a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press en preguntar-li per si els socialistes continuaran donant suport als comptes en cas que el Govern rebutgi el Hard Rock, com demanen els Comuns per votar a favor dels pressupostos.

Romero també ha afirmat que respecta els Comuns i que les seves demandes tenen legitimitat, però ha recordat que tenen 8 diputats: "Tothom ha de saber la força que té".

"INTERÈS PURAMENT ELECTORAL"

Segons la portaveu socialista, "en el ple de la sequera volien imposar el seu model de creixement, tant la CUP com els Comuns, i van perdre la majoria de votacions", mentre que el PSC les va aprovar totes, cosa que a parer seu mostra que potser el seu model no és el que volen els catalans.

Per això, ha acusat els de Jéssica Albiach d'estar posant el Hard Rock sobre la taula "per un interès purament electoral" que no s'entén, i ha defensat que el complex és un projecte que fa més de 10 anys que està en marxa.

I en preguntar-li per la construcció del complex en el context de sequera, Romero ha sostingut que "tothom sap que demà no començaran les obres del Hard Rock", si bé ha afirmat que esperen que quan aquest moment arribi, el problema de la sequera no hi sigui.