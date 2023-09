Romero (PSC) es mostra convençuda que "no hi haurà sorpreses" i que Feijóo no serà investit

El PSC es reunirà el 9 d'octubre amb el Govern pels pressupostos del 2023



BARCELONA, 22 set. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, s'ha mostrat convençuda que "no hi haurà sorpreses" en el ple d'investidura del candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, i que no aconseguirà els vots per ser president.

"Estem convençuts que tothom serà responsable i que el PSOE i el grup parlamentari aniran a l'una, com han fet sempre. Tenim molt clar el lideratge de Pedro Sánchez", ha dit en una roda de premsa aquest divendres al Parlament.

També ha expressat respecte per les opinions del president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, i ha afegit que es queda amb que, després de parlar amb Feijóo, ell li ha dit que "no el busquin per a res més, que té molt clar en quina posició està".

PRESSUPOSTOS

La portaveu ha avançat que es reuniran amb el Govern pels pressupostos del 2023 el pròxim 9 d'octubre a les 10.00 hores al Palau de la Generalitat, una trobada en la qual els demanaran accelerar el ritme d'execució.

A més a més, els socialistes han tancat 160 reunions amb actors econòmics i socials per avaluar el pacte pressupostari: aquest mateix divendres, el líder del PSC, Salvador Illa, es reunirà amb CCOO i la UGT de Catalunya.

Sobre els comptes del 2024, Romero ha reiterat que estan "a disposició" per abordar-los si és perquè Catalunya avanci i es posi en marxa, en les seves paraules.