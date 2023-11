Romero (PSC) lamenta que Aragonès busqui incorporar "només" independentistes a la taula de diàleg

Resta importància a tenir només un ministeri i reivindica la "força" del PSC

BARCELONA, 21 nov. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, ha lamentat aquest dimarts que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, busqui incorporar "només" les forces independentistes a la taula de diàleg entre la Generalitat i el Govern central.

En una entrevista a TV3 recollida per Europa Press, ha defensat que el Govern ha de representar tots els catalans: "Aragonès no ho fa, i ho fa encara menys quan diu que li agradaria incorporar a aquesta taula les forces independentistes. I la resta de veus?", ha preguntat.

"És un error voler fer una taula de governs i incorporar només una part del poble de Catalunya, i més tenint en compte que el primer partit de Catalunya, el que va guanyar les eleccions, és el PSC", ha afegit.

A més de considerar que Aragonès s'equivoca, li ha retret que insisteixi "en propostes que divideixen el país" i no en polítiques per solucionar els problemes dels ciutadans.

DIÀLEG

Més enllà de l'existència d'altres taules, Romero ha reivindicat la importància de practicar el diàleg per arribar a acords: "Si calen tres taules, tres taules. Aquí també crec que la divisió de l'independentisme fa que no es puguin asseure en una de sola", ha apuntat.

Tot i que no sap si hi haurà membres del PSC en aquestes taules, ha reivindicat la "força i el paper imprescindible" que han tingut en les eleccions, en aconseguir 1,2 milions de vots i 19 diputats a Catalunya.

"És un element objectiu i és obvi que té una influència i una rellevància en tot el que està passant", ha sostingut Romero, per restar importància al fet que el PSC hagi passat d'encapçalar dos ministeris a un.

JORDI HEREU

Així, ha manifestat respecte per la decisió del president del Govern central, Pedro Sánchez, de nomenar Jordi Hereu com a ministre d'Indústria, la qual cosa considera una "bona notícia i molt rellevant" per a Catalunya.

"Estem molt satisfets, i després hi ha altres organismes, hi ha un 'sottogoverno' en què tenim i estem segurs que hi tindrem representants", ha afirmat Romero, que també ha elogiat la feina de Raquel Sánchez i de Miquel Iceta, que surten de l'executiu central.

Preguntada pel paper que pot tenir Iceta en el partit, ha assegurat que no ho sap, però ha demanat esperar a veure com es reestructura el grup parlamentari.

"Iceta és un gran valor per a nosaltres. És una persona brillant amb molt valor. Allà on sigui farà una gran feina", ha recalcat.