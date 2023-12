Romero (PSC) insta a posar "tots els recursos" perquè el GP de Fórmula 1 es quedi a Catalunya

BARCELONA, 5 des. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, ha instat aquest dimarts a posar "tots els recursos" perquè el Gran Premi de Fórmula 1 es quedi a Catalunya després de saber-se que la decisió final sobre la celebració del GP de Madrid de Fórmula 1 a partir del 2026 està arribant a la "fase final" de negociació, segons ha avançat 'El Mundo' i han explicat fonts de la Comunitat de Madrid a Europa Press.

En una roda de premsa al Parlament, Romero ha sostingut que l'Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona "han posat més recursos per retenir aquest gran projecte", que ha afirmat que és molt rellevant per a Catalunya pel seu impacte econòmic.

PRESSUPOSTOS

Pel que fa als pressupostos de la Generalitat del 2024, ha reiterat que el Govern ha de "complir els acords" assolits per als comptes, com la B-40, l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona i el projecte del Hard-Rock.

"Si no, el Govern sap que amb nosaltres no pot comptar per iniciar una negociació pressupostària", ha assenyalat Romero, que ha afirmat que l'executiu català sap molt bé, segons ella, quines són les condicions del PSC.

Finalment, respecte a la B-40, ha assegurat que la signatura del conveni s'ha de fer després de la modificació de la llei de carreteres, prevista en el pròxim Consell de Ministres: "Per la nostra banda no hi ha cap inconvenient ni cap problema. En tot cas, qui ha posat més pegues a la signatura d'aquesta infraestructura és el govern d'ERC", ha resolt.