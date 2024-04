Romero sobre el finançament: "Si tots volem un sistema propi, tindrem un problema"

Reitera que el PSC no posa vetos per pactar després del 12M

La portaveu parlamentària del PSC i número dos del partit a les eleccions catalanes, Alícia Romero, ha criticat la proposta del president de la Generalitat, Pere Aragonès, d'un sistema de finançament singular per a Catalunya, i ha sostingut: "Si tots volem un sistema propi, tindrem un problema".

Ho ha dit en una entrevista de Ser Catalunya recollida per Europa Press aquest divendres, en la qual ha apuntat que hi ha experts, segons ella, que defensen que els règims forals també s'haurien de revisar perquè "no aporten res a la solidaritat".

En aquest sentit, ha optat perquè hi hagi "un cert equilibri territorial" en aquesta qüestió, i ha defensat una negociació multilateral sobre el finançament autonòmic i no bilateral entre la Generalitat i el Govern central.

ELECCIONS CATALANES

D'altra banda, Romero ha reiterat que el PSC no posa vetos per pactar després del 12M --excepte Vox i Aliança Catalana-- i s'ha decantat per un Govern de la Generalitat que sigui "estable".

Així mateix, ha sostingut que en el tripartit del PSC, ERC i ICV "hi va haver ombres però també hi va haver llums" i que comparat amb el govern de Pere Aragonès va ser un executiu tranquil, en les seves paraules.

"Nosaltres estem satisfets d'aquell govern", ha assenyalat Romero que, preguntada per si els socialistes investirien Aragonès, ha expressat que tot i que és complicat aconseguir una majoria parlamentària, a parer seu, les enquestes donen la victòria al líder del PSC, Salvador Illa.