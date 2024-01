Romero (PSC) demana prendre decisions per la sequera sense "confrontar" sectors econòmics

Assegura que les competències en immigració són exclusives de l'Estat



BARCELONA, 16 gen. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PSC-Units al Parlament, Alícia Romero, ha demanat aquest dimarts que les decisions que prengui el Govern a causa de la situació de sequera es facin sense "confrontar" sectors econòmics.

Ho ha dit en una roda de premsa a la cambra catalana preguntada per si creu que les restriccions per fer front a la sequera també han d'arribar al sector turístic, a la qual cosa ha respost que "tots els sectors de Catalunya són importants".

"Ens agradaria que no es fessin d'uns contra els altres, sinó intentant afectar el menys possible, primer la vida de la gent i després els sectors econòmics", ha apuntat la portaveu.

En aquest sentit, ha assegurat que la confrontació sovint comporta, a parer seu, que el turisme acabi sent el sector "més vilipendiat".

També respecte a la sequera, Romero ha avançat que aquest mateix dimarts a la tarda els socialistes reuniran per segona vegada la seva taula de seguiment per la sequera i que dijous assistiran a una nova reunió convocada pel conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, per conèixer les mesures que ha anunciat després de la reunió del Consell Executiu.

IMMIGRACIÓ I MULTIREINCIDÈNCIA

D'altra banda, preguntada per si el PSC relaciona d'alguna manera la immigració amb la multireincidència, Romero ha assegurat que no fan aquesta assimilació i ha considerat que "és un error barrejar immigració amb multireincidència".

"És un error en el qual no pensem caure. Nosaltres quan parlem de seguretat parlem de protecció d'aquells que ens protegeixen", ha assenyalat.

Així, ha dit que les mesures han d'estar alineades amb millorar les condicions laborals dels Mossos d'Esquadra o els Bombers, i no "entrar en aquest discurs que de vegades està fregant la xenofòbia".

Quant a les competències en immigració, la portaveu ha assenyalat que són exclusives de l'Estat, que "pot delegar competències".