Romero (PSC) demana a ERC i Junts ser "prudents" amb l'amnistia si volen un govern de Sánchez

BARCELONA, 26 set. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, ha demanat a ERC i a Junts que siguin "prudents" en relació amb la negociació d'una hipotètica amnistia si realment volen que hi hagi un govern presidit pel president en funcions i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez.

"Sempre hem dit que els acords són públics, i no existeix cap acord en el qual estigui tancada aquesta amnistia", ha reiterat en una entrevista d'aquest dimarts a TV3 recollida per Europa Press abans del debat de política general (DPG) que se celebra des de les 10 hores al Parlament.

Ha reiterat que el seu partit sempre ha estat obert a aprovar uns eventuals pressupostos de la Generalitat, ara liderada per ERC, i ha sostingut que és important valorar "com està el 2023 per també encarar una negociació per al 2024 amb totes les garanties".

"El que sí tenim és una reunió agendada ja per al 9 d'octubre per dur a terme la segona comissió de seguiment dels pressupostos" del 2022, ha recordat Romero, un avenç dels quals valora com lent i que caldria accelerar aquests tres mesos.

Romero ha apuntat que li agradaria que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, els sorprengués aquest dimarts amb un discurs ambiciós, que plantegi reptes de futur, i amb el "qual s'adreci a tots els catalans i que els plantegi solucions i respostes als problemes".