Romero (PSC) defensa poder parlar de tot al Parlament: "De pornografia i prostitució també"

BARCELONA, 19 set. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PSC-Units al Parlament, Alícia Romero, ha defensat aquest dimarts poder parlar de tot a la cambra catalana, "de pornografia i prostitució també".

Ho ha dit en una roda de premsa després de criticar que les representants d'ERC, Junts i els comuns en la Comissió d'Igualtat van votar en contra que comparegués una catedràtica de les illes Balears experta en pornografia infantil.

"Al Parlament s'hi ha de poder parlar de tot, però només es parla del que interessa a alguns. En aquesta comissió també se'ns va vetar la compareixença de persones per parlar sobre la prostitució", ha sostingut Romero, que ha mostrat decepció.

En la seva opinió, això demostra que en la Comissió d'Igualtat no es vol escoltar totes les parts, per la qual cosa ha acusat els grups esmentats de "segrestar del que es pot parlar o no".

"De debò el Parlament ha de dir no al coneixement? No podem fer això", ha resolt la portaveu parlamentària socialista.