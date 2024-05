Romero (PSC) defensa un govern transversal davant un d'independentista amb la "ultradreta"

Afirma que Junts no proposa polítiques socialdemòcrates: "Aquesta no és la nostra línia"



BADIA DEL VALLÈS (BARCELONA), 2 maig (EUROPA PRESS) -

La número 2 del PSC per Barcelona a les eleccions catalanes, Alícia Romero, ha defensat un govern tan transversal com sigui possible després del 12M davant un possible govern de partits "independentistes amb el suport de la ultradreta", en referència a Aliança Catalana.

En unes declaracions a Badia del Vallès (Barcelona) aquest dijous amb l'alcaldessa Eva Menor i el número 7 per Barcelona Pol Gibert, Romero ha sostingut que la candidatura de Salvador Illa aposta per un govern "fort, estable, que dugui a terme polítiques socialdemòcrates".

"Un govern que no tingui res a veure amb aquesta extrema dreta que ens podria portar a una situació pitjor de la que ja hem viscut a Catalunya en els últims anys", ha advertit.

Així, ha afirmat que el PSC prioritza un govern que dugui a terme polítiques socialdemòcrates "posant la línia vermella en els partits d'extrema dreta", en referència implícita a Vox i a Aliança Catalana.

JUNTS

Preguntada sobre que Illa hagi declarat a la Cadena Ser que no descarta governar amb Junts si no és "a qualsevol preu", Romero ha instat a esperar a les eleccions i veure què decideix la ciutadania, i ha reiterat la voluntat dels socialistes de prioritzar la socialdemocràcia.

"Junts no es caracteritza per polítiques socialdemòcrates. Més aviat està proposant polítiques de dretes. Aquesta no és la nostra línia. Nosaltres anem en la línia de les polítiques socialdemòcrates", ha sostingut.

Respecte a la línia vermella a Vox i a Aliança Catalana, ha dit: "A partir d'aquí, veure què és allò en el que podem coincidir amb els partits que estan en la línia de la socialdemocràcia".

BADIA DEL VALLÈS

Durant la visita a Badia del Vallès, Romero ha insistit en el compromís del PSC de governar amb els ajuntaments, que ha situat com un dels principis bàsics del partit.

Per això, ha dit que hi ha falta de suport de la Generalitat a Badia del Vallès, sobretot per retirar l'amiant que encara hi ha a molts edificis del municipi, segons ha explicat.

DEBAT DE RTVE

Quant al debat de RTVE d'aquest dijous a la nit, Romero ha assegurat que el PSC l'afronta "amb una bona actitud, una actitud constructiva" i que Illa parlarà de les seves propostes i el seu projecte com, ha dit, està fent durant la campanya.

"Em sembla que l'important és això: explicar clarament què volem fer", i també que espera que els altres partits expliquin les seves propostes per contraposar-les a les del PSC.