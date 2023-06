Romero (PSC) critica que Aragonès auguri un govern del PP i Vox i que es doni "per derrotat"

BARCELONA, 30 maig (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, ha criticat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, auguri un govern del PP i Vox després de les eleccions generals del 23 de juliol: "Quin error més greu que avui Aragonès s'hagi donat per derrotat".

Ho ha dit en un missatge a Twitter, recollit per Europa Press, després que Aragonès ha plantejat aquest dimarts en una compareixença a la Generalitat que el sobiranisme i l'independentisme constitueixin un "front democràtic" davant una hipotètica victòria de la dreta i l'extremadreta.

Romero ha assegurat que ERC "continua sense projecte per a Catalunya", i ho ha contraposat amb la situació dels socialistes, que asseguren que sortiran a guanyar les eleccions per fer possible un govern progressista i impedir un govern PP-Vox.