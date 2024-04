Romero (PSC) creu que l'amnistia "posa el comptador a zero" i el referèndum seria divisiu

BARCELONA, 14 abr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PSC al Parlament i número dos en les eleccions catalanes, Alícia Romero, ha defensat que l'amnistia "posa el comptador a zero" i ha assegurat que el referèndum seria tornar a posar un element divisiu en la societat catalana.

"No és el que necessitem en aquests moments", ha advertit sobre el referèndum, en una entrevista publicada aquest diumenge per elmón.cat i recollida per Europa Press, en la qual també ha instat l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts+, Carles Puigdemont, a respectar el sistema parlamentari.

"Malgrat que tu guanyis unes eleccions, si hi ha una majoria parlamentària en la qual no hi ets, aquesta majoria pot governar", li ha recordat.