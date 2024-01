Romero (PSC) assegura que la reunió amb el Govern "és per parlar dels Pressupostos de 2023"

BARCELONA, 9 gen. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PSC en el Parlament, Alícia Romero, ha assegurat que la reunió que celebraran amb el Govern aquest dimecres "és per parlar dels Pressupostos de 2023" i ha exigit a l'Executiu català que calendaritzi el compliment de les actuacions pactades llavors.

"Volem que ens expliquin quin calendari hi ha. Una cosa és que ens diguin 'mira, la majoria s'acabaran aquest primer trimestre' i l'altra és que diguin 'bé, ja veurem'", ha reflexionat en una entrevista en el 3/24 d'aquest dimarts recollida per Europa Press.

Ha afirmat que entraran a negociar els comptes de 2024 --textualment-- una vegada tinguin el compromís que tot el que van negociar en 2023 s'ha complert.

Romero ha considerat que "serà fàcil posar una data" per a la signatura del conveni de la B-40 perquè, segons ella, el Govern té el text des de setembre, el dia abans de la reunió de la consellera de Territori, Ester Capella, i el ministre de Transports, Óscar Puente.

D'altra banda, davant la sequera, ha insistit a impulsar el complex Hard Rock i ha advocat per fer que sigui el projecte més sostenible que hi hagi a Catalunya: "No diem que 'no' als projectes perquè estem en una situació de sequera".

DECRETS

Sobre els reials decrets del Govern, que el Congrés votarà aquest dimecres, Romero ha defensat que "fins a l'últim moment hi ha possibilitat que Junts finalment acabi permetent que s'aprovin".

I ha emmarcat la tornada d'empreses que van traslladar la seva seu de Catalunya pel 'procés' en una "decisió empresarial", davant la possibilitat plantejada per Junts de sancionar-les.