Romero (PSC) sobre Aliança Catalana: "Amb l'extrema dreta res, vingui d'on vingui"

Aposta per reeditar el pacte amb el PSC-Junts a la Diputació de Barcelona



BARCELONA, 12 juny (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, ha rebutjat qualsevol pacte amb forces com Aliança Catalana després de les eleccions municipals del passat 28 de maig: "Amb l'extrema dreta, res, vingui d'on vingui ni es digui com es digui. Ens agradaria que alguns diguessin el mateix".

Així s'ha expressat en una roda de premsa aquest dilluns, preguntada pel fet que la presidenta de Junts, Laura Borràs, es va mostrar partidària que Aliança Catalana governi a Ripoll (Girona), en ser la llista més votada, i va rebutjar un pacte de l'oposició per impedir-ho.

"Alguns sembla que prefereixen fer cordó sanitari als socialistes que a l'extrema dreta", ha afegit Romero, abans que Junts anunciés que finalment sí que pactarà amb ERC, la CUP i el PSC per evitar que l'alcaldia recaigui en Sílvia Orriols, líder d'Aliança Catalana.

COLLBONI CONTINUA NEGOCIANT

Sobre els pactes municipals, Romero ha reiterat que la seva prioritat són aliances progressistes per aconseguir governs estables, tot i que ha admès que les "dinàmiques locals" poden conduir a altres sumes --per exemple amb el PP, fet que segons ella no només ha fet el PSC--.

No obstant això, ha avisat que el PSC de Barcelona no està "en aquesta dinàmica" i que el seu líder, Jaume Collboni, continua negociant per intentar fins l'últim moment que hi hagi una alcaldia d'esquerres a la ciutat, després de la victòria del candidat de Junts, Xavier Trias.

En aquest sentit, la portaveu ha criticat que el PP no tingui cap "problema a dir que pot fer alcalde una persona que ve de Junts", quan durant la legislatura ha criticat el president del Govern central, Pedro Sánchez, pels seus pactes amb formacions independentistes.

D'altra banda, ha detallat que el 17 de juny --data de constitució dels ajuntaments-- el líder del PSC, Salvador Illa, anirà fins a Tarragona per mostrar el seu suport al candidat socialista i futur alcalde, Rubén Viñuales.

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Preguntada per si el pacte del PSC i Junts a la Diputació de Barcelona es reeditarà, Romero ha assegurat que valoren molt positivament els seus resultats i ha apostat per repetir-lo: "No tenim cap problema ni tenim complexos com tenen d'altres".

Després dels resultats de Vox en les municipals, Romero s'ha emplaçat a analitzar per què tant aquest partit com Aliança Catalana han registrat un increment de vot respecte a fa quatre anys: "Ens ho hem de mirar amb calma. És veritat que és preocupant".

"Sovint, Vox dona respostes senzilles a problemes complexos. Probablement nosaltres, els partits d'esquerra, hem d'aprendre a donar respostes més pedagògiques a problemes que són complexos", ha apuntat.