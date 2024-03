Romero (PSC) acusa els Comuns de posar-se en "mode campanya electoral" amb els pressupostos

BARCELONA, 13 març (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PSC-Units al Parlament, Alícia Romero, ha acusat els Comuns de posar-se "en mode campanya electoral" amb els pressupostos de la Generalitat 2024 per la seva posició respecte al Hard Rock, la qual Romero ha assegurat que no entén.

"No s'entén aquest canvi de posició quan no ha canviat res", ha sostingut Romero en una intervenció durant el ple del Parlament en el qual es debaten les esmenes a la totalitat als pressupostos, i en què ha reiterat que en els comptes no hi ha res que faci referència al projecte a diferència dels dels anys 2020, 2022 o 2023, que van obtenir el suport del partit de Jéssica Albiach.

Així, ha assenyalat que el Hard Rock "està en marxa des del 2014" i que des d'aleshores ha seguit la tramitació, a més del pla director urbanístic (PDU), que ha apuntat que s'ha de desenvolupar.

En aquest sentit, ha reclamat al Govern que deixi de dir que no vol el projecte perquè, a parer seu, quan ERC formava part dels diferents governs de la Generalitat des de l'inici del projecte el 2014 "tampoc no ho va evitar".