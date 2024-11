Romero preveu donar "una embranzida" a l'àmbit educatiu si s'aproven els nous pressupostos catalans

Diu que cal "sacsejar" l'Idescat per posar-lo al nivell de les millors institucions europees

BARCELONA, 21 nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha explicat que si s'aproven els pressupostos de la Generalitat del 2025, preveu donar "una embranzida" a l'àmbit educatiu, especialment a la universitat, la formació professional i la tecnologia.

Ho ha dit aquest dijous en l'obertura de la Jornada dels Economistes 2024, en la qual també han estat el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Valls; la vicepresidenta de la Diputació de Barcelona, Marta Farrés; el president del Consell General d'Economistes, Valentí Pich, i el degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Carlos Puig de Travy.

Romero ha explicat que estan treballant en els nous comptes: "Estem fent un esforç important i espero que els puguem aprovar".

Ha assegurat que el Govern ha d'"acostar la tecnologia", especialment la intel·ligència artificial (IA) a les pimes, ja que, segons ella, els permetrà ser més competitives.

La consellera ha apostat per transformar l'administració "a poc a poc" i ha explicat que dimecres es va celebrar la primera reunió dels experts convocats pel Govern per a la millora contínua de l'administració.

Ha explicat que aquesta transformació també tindrà més recursos en els futurs pressupostos de la Generalitat, i ha posat d'exemple l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), que ha dit que cal "sacsejar perquè estigui al nivell de les millors institucions europees".

MILLORA ECONOMIA

Romero ha celebrat que l'economia catalana "va bé", però que en el creixement del PIB per càpita, textualment, les notícies no són tan positives.

Ha assenyalat que el PIB per càpita fa 20 anys que està estancat i ha lamentat que "l'economia creix, però els ciutadans, les famílies no perceben" aquesta millora.

"Si no som capaços que el que generem arribi a tots i totes i veiem que avança al ritme de l'economia, ens podem trobar situacions que no volem", ha indicat.

AUTORITATS

Valls ha apuntat que a Catalunya hi ha "un problema de talent en tota la cadena" i que cal fer un esforç per formar-ne, i també per millorar la transferència tecnològica cap a les empreses i la conversió de la innovació en capital.

Farrés ha assenyalat que les administracions s'han d'adaptar per ajudar les empreses a generar més competitivitat "per viure millor".

Pich ha criticat les dificultats que tenen les empreses per poder fer front a tots els requeriments que els envien les diferents administracions i ha demanat "deixar de reflexionar i concretar" en la reforma de l'administració.

Per la seva banda, Puig de Travy ha assenyalat que els principals reptes econòmics de Catalunya actualment són el dèficit fiscal, la dificultat d'accedir a un habitatge, les deficiències en infraestructures, la baixa productivitat i la falta de reformes estructurals.