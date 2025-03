Romero no troba una "tonteria" recaptar la taxa de matriculació i ho considera l'avantsala de l'IRPF

Nega que hi hagi noves reformes fiscals en un eventual segon suplement del crèdit

BARCELONA, 28 març (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha afirmat --en relació amb les noves competències de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC)-- que recaptar la taxa de matriculació dels vehicles "pot semblar una tonteria, però no ho és", i ho considera l'avantsala per recaptar un altre impost, a parer seu, molt massiu, com és l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

"El més important en l'àmbit tributari és la gestió de les dades, la informació. La informació és el que et permet cobrar els impostos, buscar el frau i, per tant, que nosaltres puguem accedir a aquest conveni que vam signar en l'última Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscal, és molt rellevant", ha dit en una entrevista d'aquest divendres a TV3 recollida per Europa Press.

Preguntada per l'estat del traspàs dels treballadors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) a l'ATC, ha demanat prudència i ha dit que l'executiu català hauria de ser "acurat" en aquesta qüestió.

DESCARTA NOVES REFORMES FISCALS

Preguntada sobre si en un suposat segon suplement s'inclourien noves reformes fiscals, ho ha negat: "No, en principi les reformes fiscals, les que hem pactat tant amb Esquerra com amb els Comuns, responen a l'acord d'investidura amb tots dos grups".

En referència a la reducció de l'IRPF per a les rendes inferiors de 33.000 euros bruts, ha instat Junts a que, si els sembla bé la mesura, "no hi donin tantes voltes" i donin suport a l'acord entre ERC i el PSC.