Romero: "No em puc imaginar que un partit com a ERC digui 'no' a uns pressupostos"

Montilla insta l'independentisme a "exercir de patriotes" recolzant comptes i finançament
TARRAGONA, 14 març (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia de la Generalitat, Alícia Romero, ha demanat aquest dissabte a ERC recolzar els Pressupostos del Govern, també tenint en compte el conflicte a l'Orient Mitjà: "No em puc imaginar que un partit com ERC digui 'no' a uns pressupostos que aquest país necessita".
Ha participat en el debat 'El finançament sempre avança amb els governs socialistes' en la XXV Escola d'Hivern del PSC d'aquest cap de setmana a Tarragona, amb l'expresident de la Generalitat José Montilla i l'exsecretari general d'Economia Martí Carnicer, moderats pel portaveu adjunt de PSC-Units, Jordi Riba.
En apel·lar ERC davant del debat de la totalitat als comptes de divendres vinent en el Parlament, ha destacat l'Orient Mitjà: "Se'ns exigirà en pocs dies que donem respostes econòmiques també per ajudar les empreses i les famílies".
FINANÇAMENT: "CANVI DE PARADIGMA"
Romero ha instat a més a recolzar el finançament que plantegen els socialistes, i ha reivindicat que la defensa del PSC d'un altre finançament no és nova: "Hem estat els primers que hem volgut que s'actualitzés aquest model per finançar millor les nostres competències homogènies", com l'educació o la sanitat.
Per a ella, el model de finançament plantejat "ha estat un canvi de paradigma també: de pensar i de veure les comunitats autònomes com a adults" que poden gestionar els seus ingressos.
"Abans, nosaltres érem un nen de 14 anys que demanàvem diners per anar al cinema i prendre alguna cosa i, si no ens hi arribava, doncs tornàvem a demanar-li als pares", ha dit.
I ha seguit amb l'exemple: "Ara ja ens hem fet grans, ja estem cansats de demanar diners. Jo treballo, tinc un salari, i amb aquest salari jo ja em gestiono els recursos".
"Si un mes no hi arribo, doncs tinc un problema, i si no m'ho gasto, doncs ja estalviaré", ha afegit.
MONTILLA: "APROFITAR LES OPORTUNITATS"
Montilla ha dit que, davant d'un nou finançament, "tots en un moment com aquest han de tenir responsabilitat i han de pensar en el país abans de la seva persona i abans de pensar en el seu partit".
"És una pràctica que en el PSC s'ha aplicat al llarg de la seva història, i esperem que altres estiguin també a l'alçada d'això", ha afegit.
I ha advertit: "És el moment de donar aquest gran pas endavant. No ho farem si hi ha altres majories" en futures eleccions, per la qual cosa ha defensat aprofitar les oportunitats.
També ha demanat suport als Pressupostos catalans 2026: "Es poden fer coses sense pressupostos, però es poden fer moltes més amb pressupostos, i això és negar a Catalunya una necessitat objectiva".
"No demanem a l'independentisme que deixi de ser independentista, però sí que prenguin nota del que ha estat la història més recent", ha dit en insistir que recolzin el finançament.
"No es tracta d'incomodar-los, de crear incomoditat, sinó de donar-los l'ocasió de poder exercir de patriotes, que és el que diuen", i per això ha instat a recolzar el finançament i els comptes.
MARTÍ CARNICER: INVESTIDURA I FINANÇAMENT
Carnicer ha afirmat que el finançament autonòmic "només es pot resoldre des de la política", i ha instat als partits a recolzar el plantejament del PSC.
Ha considerat coherent que un partit que ha recolzat un acord d'innvestidura del president de la Generalitat també recolzi el model de finançament.