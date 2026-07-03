Romero no descarta plantejar nous Pressupostos per 2027: "Renunciar, no es pot renunciar"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 3 jul. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, no ha descartat plantejar la negociació per a uns nous Pressupostos de cara al proper any, en considerar que l'obligació d'un Govern és presentar comptes de forma anual: "Renunciar, no es pot renunciar".
"Òbviament després has de trobar les aliances per poder-los aprovar, ho vam intentar el 2025 i no ho vam aconseguir. Aquest any sí, veurem el proper, però la responsabilitat d'un govern és com a mínim plantejar-ho", ha afirmat en una entrevista a 'Catalunya Ràdio' aquest divendres, un dia després que el Govern aconseguís aprovar els primers comptes de la legislatura de Salvador Illa amb el suport d'ERC i els Comuns.
Romero ha explicat que el següent pas és executar el màxim per sobre del 80 o 90% dels Pressupostos: "Estem accelerant la màquina, intentant posar totes les energies per executar, invertir i gastar bé".
REDUCCIÓ D'IMPOSTOS
En preguntar-se-li per una eventual reducció d'impostos, la consellera ha dit que de moment el Govern no es planteja aquesta opció, si bé ha obert la porta a estudiar una revisió de la fiscalitat per determinades empreses.
Sobre això, ha recordat la modificació que es va dur a terme per als trams fins als 33.000 euros anuals que ja s'ha vist reflectida en la campanya de la renda d'aquest curs i de la qual s'han beneficiat el 64% dels ciutadans.
"Vull recordar que els recursos que dediquem a les polítiques públiques venen dels impostos, i per tant aquesta reducció massiva que diuen alguns grups parlamentaris hauria de venir acompanyada de retallades", ha advertit Romero.
NOU MODEL DE FINANÇAMENT
Respecte al nou model de finançament per a Catalunya, Romero ha situat a la fi de juliol la celebració d'un nou Consell de Política Fiscal i Financera per aprovar-ho i ha emplaçat a Junts a deixar iniciar la tramitació i a aportar tot el que considerin per millorar el model.
"Crec que no podem renunciar a 4.700 milions d'euros a un model molt millor del que teníem. Espero que tots aportem responsabilitat, deixem que s'iniciï la tramitació i, per tant, veurem si després es pot aprovar", ha conclòs la consellera.