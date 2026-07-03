Publicat 03/07/2026 09:17

Romero no descarta plantejar nous Pressupostos per 2027: "Renunciar, no es pot renunciar"

Insta a Junts a afavorir la tramitació del nou model de finançament

La consellera d'Economia de Catalunya, Alícia Romero, intervé durant una sessió plenària, en el Parlament de Catalunya, a 2 de juliol de 2026, a Barcelona, Catalunya (Espanya).
David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 3 jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, no ha descartat plantejar la negociació per a uns nous Pressupostos de cara al proper any, en considerar que l'obligació d'un Govern és presentar comptes de forma anual: "Renunciar, no es pot renunciar".

"Òbviament després has de trobar les aliances per poder-los aprovar, ho vam intentar el 2025 i no ho vam aconseguir. Aquest any sí, veurem el proper, però la responsabilitat d'un govern és com a mínim plantejar-ho", ha afirmat en una entrevista a 'Catalunya Ràdio' aquest divendres, un dia després que el Govern aconseguís aprovar els primers comptes de la legislatura de Salvador Illa amb el suport d'ERC i els Comuns.

Romero ha explicat que el següent pas és executar el màxim per sobre del 80 o 90% dels Pressupostos: "Estem accelerant la màquina, intentant posar totes les energies per executar, invertir i gastar bé".

REDUCCIÓ D'IMPOSTOS

En preguntar-se-li per una eventual reducció d'impostos, la consellera ha dit que de moment el Govern no es planteja aquesta opció, si bé ha obert la porta a estudiar una revisió de la fiscalitat per determinades empreses.

Sobre això, ha recordat la modificació que es va dur a terme per als trams fins als 33.000 euros anuals que ja s'ha vist reflectida en la campanya de la renda d'aquest curs i de la qual s'han beneficiat el 64% dels ciutadans.

"Vull recordar que els recursos que dediquem a les polítiques públiques venen dels impostos, i per tant aquesta reducció massiva que diuen alguns grups parlamentaris hauria de venir acompanyada de retallades", ha advertit Romero.

NOU MODEL DE FINANÇAMENT

Respecte al nou model de finançament per a Catalunya, Romero ha situat a la fi de juliol la celebració d'un nou Consell de Política Fiscal i Financera per aprovar-ho i ha emplaçat a Junts a deixar iniciar la tramitació i a aportar tot el que considerin per millorar el model.

"Crec que no podem renunciar a 4.700 milions d'euros a un model molt millor del que teníem. Espero que tots aportem responsabilitat, deixem que s'iniciï la tramitació i, per tant, veurem si després es pot aprovar", ha conclòs la consellera.

Contador

Contingut patrocinat