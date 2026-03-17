Romero no contempla retirar els comptes per guanyar més temps de negociació amb ERC

Demana a Junts participar en la negociació sobre el nou finançament amb el Govern central
BARCELONA, 17 març (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha afirmat aquest dimarts que no contempla retirar els pressupostos per guanyar més temps de negociació amb ERC i ha assegurat que se li fa "molt difícil pensar" que els comptes no es tramitaran divendres.
"No com aquí en aquests moments", ha dit Romero en preguntar-li per si han ofert als republicans retirar els pressupostos per donar més marge de temps a la negociació, en una entrevista a La 2Cat i Ràdio 4 recollida per Europa Press.
Sobre el fet que el líder d'ERC, Oriol Junqueras, hagi demanat una garantia en públic al Govern central a favor que es delegui la recaptació de l'IRPF per a Catalunya --condició que desbloquejaria la negociació dels comptes catalans--, Romero ha reiterat que l'acord està recollit en un document oficial després de la reunió bilateral entre executius del passat mes de juliol del 2025.
"Però per què posem condicions que depenen d'Espanya per aprovar els pressupostos de Catalunya? Justament un partit independentista que desitja la sobirania màxima", ha expressat.
CALENDARI
Ha insistit que el document del pacte per la investidura del president de la Generalitat, Salvador Illa, entre el PSC i ERC recollia que a partir del 2026 i progressivament es tractaria la recaptació de l'IRPF, i ha assenyalat que tant el Govern com els republicans sabien que era "impossible" que passés aquest any, ja que requereix una modificació legislativa al Congrés dels Diputats.
Ha explicat que el 2028 la Generalitat començarà a gestionar elements de l'IRPF, "sempre que se'ns delegui la gestió, és clar".
Ha demanat a ERC "mirar enrere" i repassar què s'ha aconseguit durant la presidència d'Illa --exemplificant-ho en el nou finançament per a Catalunya, que reportarà 4.700 milions més a la Generalitat si s'aprova al Congrés-- i deixar de banda el tacticisme.
JUNTS
Ha instat Junts a participar en la negociació pel nou finançament amb el Govern central: "M'agradaria que ens arremanguéssim tots i el milloréssim, és clar que sí, però que tinguéssim els vots perquè s'aprovi, perquè no sé si tindrem una altra oportunitat per tenir un model de finançament sobre la taula que porti tants recursos a Catalunya".
Preguntada per si hi ha hagut acostaments amb Junts de cara a la negociació dels comptes, ho ha negat i ha expressat que li "sap greu" que els postconvergents no entrin a negociar aspectes del document.