Romero nega "rotundament" que el PSC es plantegi cedir la presidència del Parlament

Afirma que la política catalana "la decidirà el PSC, no la decidirà Madrid"



BARCELONA, 14 maig (EUROPA PRESS) -

La número dos del PSC per Barcelona a les eleccions catalanes, Alícia Romero, ha negat "rotundament" aquest dimarts que els socialistes s'estiguin plantejant cedir la presidència del Parlament a canvi d'un pacte per investir el seu candidat, Salvador Illa.

En una entrevista de La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, Romero, que forma part de la comissió negociadora que el PSC va constituir dilluns, ha afirmat que "encara no hi ha cap conversa i, per tant, és una opció que no està sobre la taula".

Preguntada per si al que aspiren és a tenir la presidència de l'òrgan parlamentari, ha assegurat que el seu objectiu és que la Mesa "representi la pluralitat del Parlament".

Així mateix, sobre si considera que el PP ha de formar part de la Mesa, ha argumentat que és el quart grup de la cambra després de les eleccions, i ha afegit: Ja havia estat en la Mesa quan havia tingut 15, 20 diputats. Veurem com es configuren les majories".

"CANVIS DE CROMOS"

Romero ha advertit el candidat de Junts+, Carles Puigdemont, que la política catalana "la decidirà el PSC, no la decidirà Madrid", i li ha indicat textualment que si vol alguna cosa, ja sap a quin telèfon ha de trucar.

"Aquesta espècie de canvis de cromos que s'intueixen amb el que diu, amb nosaltres no va", ha sostingut, i ha afirmat que la sorprèn que un partit independentista com Junts+ vulgui lligar, en les seves paraules, coses de la política catalana amb la política del Govern central.

També ha insistit que el PSC no farà president de la Generalitat Puigdemont, i ha assegurat que tots els partits haurien de tenir la responsabilitat que, a parer seu, ha tingut el PSC des de l'oposició: "El PSC ha donat mostres de responsabilitat absolutament".

Així mateix, Romero troba "precipitat" parlar d'una coalició amb els Comuns o d'un tripartit amb ERC perquè, ha dit, encara no han començat ni una sola conversa amb cap formació.