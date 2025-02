Romero es mostra satisfeta per la condonació de 17.000 milions del FLA i espera que es pugui aprovar

Xifra en 1.500 milions d'euros l'estalvi en interessos

BARCELONA, 24 febr. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, s'ha mostrat satisfeta per la condonació de 17.000 milions d'euros del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) que s'ha d'aprovar dimecres en el Consell de Política Fiscal i Financera, i que ha anunciat aquest dilluns el líder d'ERC, Oriol Junqueras.

Ho ha dit aquest dilluns en unes declaracions a la premsa abans de reunir-se amb representants de la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya (CCOC), en les quals ha afegit que aquesta condonació reduiria en 1.500 milions els interessos que ha de pagar la Generalitat.

Romero ha celebrat que s'hagi publicat la "proposta concreta" de càlcul i metodologia, i ha explicat que fins dimecres no se sabrà la xifra final.

"Estem satisfets que s'incorpori en l'ordre del dia, que hi hagi una metodologia de càlcul, que ens sembla correcta, i esperem que es pugui aprovar", ha dit.

INTERESSOS

Malgrat la previsió d'estalvi d'interessos, Romero ha assenyalat que per saber la xifra exacta cal conèixer els detalls de la condonació.

En tot cas, ha dit que no es pot calcular l'estalvi d'aquest any, ja que no es pot saber quan es farà efectiva la condonació.

Ha explicat que per fer-ho s'haurà de modificar la llei d'estabilitat pressupostària al Congrés dels Diputats, la qual cosa impossibilita conèixer les dates concretes.