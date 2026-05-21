Romero es mostra "apenada" per la imputació de Zapatero i demana respecte a la presumpció d'innocència

BARCELONA 21 maig (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, s'ha mostrat "una mica apenada" per la imputació de l'expresident del Govern central José Luis Rodríguez Zapatero en el cas Plus Ultra per presumpte delicte de tràfic d'influències i demana respecte a la seva presumpció d'innocència.
Romero ha traslladat la seva confiança en la justícia, ha expressat que aquests casos són "molt complexos" i ha reiterat que s'ha de respectar la presumpció d'innocència de l'exdirigent socialista, ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.
Ha expressat que l'exmandatari és "una persona amb una legitimitat molt alta" en el PSOE i una figura molt important des del punt de vista polític.