Romero sobre el model de finançament: "Catalunya guanya més del que pensàvem"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Assegura que el Govern té "el treball fet" de cara als Pressupostos
BARCELONA, 7 febr. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, s'ha referit al nou model de finançament pactat amb el Govern central: "Catalunya guanya més del que pensàvem", ha assegurat.
En una entrevista per 'El Periódico de Catalunya' recollida per Europa Press aquest dissabte ha dit que haguessin estat satisfets amb una aportació de l'Estat de 17.000 o 18.000 milions d'euros però, afirma, han acabat sent 21.000 milions: "No m'esperava aquests 4.700 milions que ens corresponen", ha afegit.
"Són més recursos per corregir els desequilibris entre comunitats i compensar a les quals estem infrafinanciadas, com Catalunya, Comunitat Valenciana o Murcia", ha defensat.
Així, ha defensat que aquest model és "més transparent, més senzill i més flexible" i, segons ella, deixa de basar-se en la despesa per passar a basar-se en l'ingrés.
"A partir d'una cistella de tributs, es calcularà el percentatge d'ingressos que ens quedarem per a les nostres competències. El model és més adult. Hi ha corresponsabilitat", ha explicat.
Ha afirmat que aquesta és una oportunitat que s'ha d'aprofitar para, a la seva semblar, donar esperança a la gent: "Catalunya ha de guanyar de tant en tant", ha sentenciat.
PRESSUPOSTOS
Preguntada per l'aprovació de Pressupostos a Catalunya ha assegurat que el Govern té "el treball fet" i ha agraït als Comuns la generositat i responsabilitat, textualment, per obrir-se a negociar els comptes.
També s'ha referit a la situació amb ERC: "Esperem complir amb allò que tenim pendent per seguir amb la negociació. És molt important tenir pressupostos. Hem estat prorrogant els crèdits de 2023, sense suplements, i tenim problemes de tresoreria", ha dit.
INFRAESTRUCTURES
També s'ha referit a les infraestructures que, ha dit, són el "gran repte" pel que, en la propera dècada, segons ella, s'augmentaran les inversions i ha cridat a avançar en àmbits com l'educació inclusiva i l'atenció a la dependència perquè els serveis públics, en les seves paraules, estan en tensió.
D'altra banda, ha esmentat les que considera "fortaleses" de l'economia catalana com, afirma, la indústria agroalimentària i el sector forestal.