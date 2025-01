Romero sobre la moció de confiança: "Espero que Junts tingui clar qui són els seus aliats"

BARCELONA 15 gen. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha advertit Junts que espera que tinguin "molt clar" qui són els seus aliats, en referència a la moció de confiança al president del Govern central, Pedro Sánchez.

"No crec que al votant de Junts li agradi aquesta aliança, no només amb el PP sinó també amb Vox, l'extrema dreta", ha expressat en una entrevista d'aquest dimecres a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, en preguntar-li sobre si considera que la moció pot suposar la ruptura del PSOE amb Junts i el final de la legislatura.

També ha afirmat que els de Puigdemont "estan jugant les seves cartes" i, sobre la possibilitat d'una moció de censura a Sánchez en què Junts voti igual que el PP i Vox, ha indicat que "vull pensar que no, perquè Junts defensa els interessos de Catalunya, és un partit molt patriota, i crec que aliar-se amb el PP i Vox és fer el contrari".

FINANÇAMENT SINGULAR

Ha animat Junts a participar activament en la negociació del finançament singular: "Crec que seria bo, donaríem un missatge també a Espanya molt clar, que és que no només és una cosa del Govern i els seus aliats d'investidura, sinó que també ha incorporat Junts, que és un partit important per a Catalunya".

Ha afegit que quan llegeix el que proposaven en les eleccions en aquesta matèria, "s'assembla molt" al que deia el PSC.