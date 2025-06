Romero insta a "superar el curtterminisme" per ser un actor rellevant de la innovació a Europa

Quintana (Forbes) vol que el Forbes Catalonia Economic Summit se celebri cada any

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)

La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha instat a "superar el curtterminisme" i a aprofitar les fortaleses que té Catalunya per convertir-se en un actor rellevant en l'aposta per la innovació a Europa.

Ho ha dit aquest dimecres al Teatre Liceu de Barcelona, on se celebra la primera edició del Forbes Catalonia Economic Summit 2025, un fòrum internacional que reuneix més de 30 organitzacions destacades per analitzar les perspectives de futur de Catalunya.

"Hem de pensar en el mig i llarg termini, no quedar-nos sempre en el curtterminisme, com passa sovint en política. Tenim grans universitats i centres de recerca que han d'injectar el seu coneixement en l'economia", ha destacat Romero.

En aquest sentit, ha destacat la innovació del territori en sectors com el tèxtil, amb el desenvolupament de sectors intel·ligents, o l'informàtic, amb l'exemple del potencial del superordinador MareNostrum 5 del Barcelona Supercomputing Center (BSC).

"Hem de reinventar-nos i readaptar-nos en un món que canvia a una velocitat brutal i Catalunya vol formar part de l'estratègia d'Europa per ser una part d'aquesta resposta", ha subratllat.

IGNACIO QUINTANA

En la intervenció de benvinguda, el CEO de Forbes Espanya, Ignacio Quintana, ha assegurat que la intenció de Forbes és que la trobada es faci un cop a l'any: "Volem que sigui l'inici de trobar-nos tots els anys per veure com anem canviant, com anem millorant".

Ha destacat la qualitat dels ponents presents en la trobada i ha explicat que tractaran els temes "que ocupen i preocupen al país".

Ha recordat que aquest dimarts, la publicació va reconèixer les 100 dones més influents de Catalunya, llista que ha dit que "ha quedat curta per la quantitat de dones catalanes que fan possible que la societat i el país canviïn".

A més, Quintana ha destacat que durant la trobada d'aquest dimecres hi ha paritat entre homes i dones en els ponents.