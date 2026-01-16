Romero insta Junts a tractar el finançament amb Sánchez, qui veu disposat a "cedir"

Respon a les crítiques de Page i es pregunta com pensa explicar "que renuncia a 1.300 milions"
BARCELONA, 16 gen. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia de la Generalitat, Alícia Romero, ha instat aquest divendres Junts a negociar el finançament amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, qui veu disposat a "negociar i a cedir".
"La vicepresidenta Montero va ser molt clara i el president Sánchez també, que va dir 'suaré la samarreta per aprovar aquest model'. Evidentment, quan dius això, estàs disposat a negociar i a cedir", ha dit en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press.
Ha demanat a la formació de Carles Puigdemont analitzar el document i proposar aquests paràmetres que no entren en l'acord, com pot ser el cost de la vida, la població ajustada o el cistell de tributs, en les seves paraules.
Ha explicat que el model que va presentar Montero en la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) és el finançament de les competències homogènies --les que gestionen totes les comunitats, com educació, sanitat o drets socials-- i que falten les específiques, de més sobirania fiscal: "Quan tinguem aquest tot, podrem dir que és un finançament singular per a Catalunya".
Preguntada per les crítiques al model d'Emiliano García-Page, s'ha preguntat "com pensa explicar als seus ciutadans que perd o que renuncia a 1.300 milions d'euros" i li ha recordat que l'ordinalitat està recollida en, segons ella, documents del PSOE des de fa anys.
LLUITA CONTRA EL DÚMPING FISCAL
Ha assenyalat que un dels elements nous del model és la lluita contra el dúmping fiscal: "Amb alguns impostos el que cal fer és un sòl, i que ningú no pugui baixar d'aquest límit", ha dit.
Ha criticat la política impositiva d'algunes comunitats governades pel PP: "Abaixem impostos, però amb la mà estesa a l'Estat perquè ens enviï més recursos, però d'on creuen que venen els recursos, aquests consellers del PP?".
FOMENT DEL TREBALL
Quant a les seves crítiques al president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, per la nota en què veia "clarament insuficient" l'acord de finançament, Romero ha apuntat que li va dir en persona aquest dijous que estava molesta i que es van equivocar amb el comunicat.
Ha afirmat que li ho va dir "amb el respecte i l'educació per davant" i que van quedar per parlar de manera informal, sense concertar una reunió.