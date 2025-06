Romero insta Junts a estar "al mateix costat" que els socialistes quan es voti el finançament

BARCELONA 18 juny (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia de la Generalitat, Alícia Romero, ha instat Junts a estar "al mateix costat" que els socialistes quan es votin les lleis per modificar el sistema de finançament per a Catalunya.

Així s'ha pronunciat aquest dimecres en resposta a una interpel·lació de Junts en el ple del Parlament, en la qual ha assegurat que el Govern treballa per aconseguir un "finançament singular" per a Catalunya, tot i que ha reconegut que no serà fàcil.

Romero ha reivindicat un model "molt més transparent, molt més just i que, evidentment, incorpori més recursos per a Catalunya, tenint la solidaritat i l'ordinalitat" en compte.

Ha assegurat que el model de Catalunya és singular comparat amb el d'altres comunitats autònomes, per algunes competències que no tenen altres territoris, però ha afegit que altres comunitats també tenen singularitats: "Per al PP sembla que la singularitat és sinònim del dimoni. Les Canàries tenen un règim fiscal propi i no he vist manifestacions en contra d'això", ha afegit.

També ha demanat no confondre l'infrafinançament amb els impostos, i ha defensat que el Govern està implementant impostos "de manera quirúrgica, en aquells trams, en aquells elements" que ajuden a pal·liar ineficiències de l'economia, ha concretat.