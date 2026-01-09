Romero insta Junts a "conèixer abans de dir que esmenaran" el nou finançament

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Destaca que li agradaria portar la proposta de pressupostos autonòmics al Consell de Govern "com més aviat millor"
BARCELONA, 9 gen. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha instat Junts a "conèixer abans de dir que esmenaran" el nou finançament i ha dit que li agradaria que faci política útil i vulgui negociar amb el Govern d'Espanya, en les seves paraules.
Ho ha dit en una entrevista a 3Cat recollida per Europa Press aquest divendres, després que el vicepresident de Junts, Toni Castellà, hagi anunciat que presentaran una esmena a la totalitat al nou finançament amb un text alternatiu que permeti "transitar" cap al concert econòmic.
"A mi el que m'agradaria dir a Junts és que abans de dir que esmenaran tot el model, primer el coneguin, perquè ho han dit abans de la presentació i de saber com això es concretarà amb unes modificacions legislatives", ha criticat Romero.
La consellera ha destacat que la vicepresidenta primera del Govern central i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha presentat aquest divendres "un primer pas" del model de finançament sobre les competències homogènies, i que encara falta per concretar les singularitats de cada comunitat autònoma.
"Ara cal començar a treballar en les competències no homogènies; la millora de la capacitat normativa; la capacitat tributària, com avancem en el desplegament de l'Agència Tributària de Catalunya per poder recaptar i gestionar tots els nostres impostos i també el Consorci d'Inversions", ha puntualitzat.
PRESSUPOSTOS CATALANS DEL 2026
Preguntada sobre si aquest acord tindrà un impacte positiu en la negociació per als pressupostos autonòmics del 2026, Romero ha assegurat que li agradaria portar la proposta dels nous comptes al Consell de Govern "tan aviat com sigui possible".
"Saben que ERC sempre havia dit que calia la presentació del model per negociar pressupostos. Espero que sigui com més aviat millor. Necessitem uns pressupostos per al 2026 perquè venim d'una pròrroga dels del 2023", ha resolt la consellera, sense especificar si serà abans de febrer.