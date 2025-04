Romero s'obre a incorporar mesures de Junts en el pla de resposta als aranzels

BARCELONA 10 abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha mostrat aquest dijous predisposició a incorporar mesures de Junts en el pla del Govern de resposta als aranzels imposats pel president dels Estats Units, Donald Trump.

"Coincidim en moltes de les mesures, probablement perquè és difícil que n'hi hagi gaires més, però amb els quatre grans blocs que deia, el Govern hi coincideix. I ara estem veient com ho concretem per intentar que sigui el millor pla possible", ha explicat en resposta a una interpel·lació de la diputada de Junts Anna Navarro en el ple del Parlament.

Després d'assegurar que coincideixen en l'anàlisi, ha precisat que estan treballant en aquest pla perquè, amb les propostes de Junts i les d'altres grups, puguin donar una "resposta unitària a aquesta situació de crisi" en benefici dels ciutadans i les empreses.

"Hi ha un Govern que vol respondre, que ho vol fer de la mà d'altres grups parlamentaris, sumant a les propostes que fa el Govern i també les que esperem que faci Europa", ha reivindicat.

A més de vaticinar que el pla s'haurà d'anar adaptant a les circumstàncies, ha reivindicat la importància del mercat dels Estats Units però, a parer seu, la situació actual els obligarà a obrir-se a altres de Sud-amèrica, Àsia, els Emirats Àrabs Units i Àfrica.

Sobre el fet que Navarro hagi advertit de la limitació que poden tenir algunes de les mesures perquè el Govern no té pressupostos, Romero li ha respost que Junts també va governar amb ERC sense comptes aprovats i, malgrat tot, van poder incorporar recursos "que van arribar del Govern central i de la mateixa Generalitat".

Així, ha reiterat la petició a Junts que donin suport als decrets llei de suplement de crèdit en els quals el Govern està treballant per poder "incorporar recursos, i per tant gestionar".