Romero (Factorial), Sarsanedas (GPAInnova) i Dosta (Woodys), finalistes del premi Jove Empresari

BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
Els tres candidats que opten al 32è premi Jove Empresari són el cofundador de Factorial, Jordi Romero; el cofundador i CEO de GPAInnova, Pau Sarsanedas, i el fundador i CEO de Woodys, Josep Dosta.
Així ho ha anunciat aquest dimarts en un comunicat l'Associació de Joves Empresaris de Catalunya, que lliura els premis i que enguany compleix el 40è aniversari en l'ecosistema emprenedor català.
Com a novetat, aquesta edició el jurat ha seleccionat els finalistes a partir d'"una selecció de candidats destacats en edicions anteriors", amb la voluntat de ressaltar les trajectòries que han consolidat el seu impacte en el temps.
D'altra banda, Madequa, Pets and Vets i Trueclod són les tres empreses que opten al premi a millor iniciativa empresarial.
L'acte de lliurament dels premis se celebrarà el pròxim 16 d'octubre en una gala a la Casa Fuster.