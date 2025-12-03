Romero espera poder acabar de pagar al desembre la partida de centres especials de treball

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 3 des. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha afirmat que la partida de 133 milions d'euros del 2025 per a centres especials de treball "fa tard", i ha afegit que espera poder acabar de pagar-la durant aquest mes de desembre.
Així s'ha pronunciat aquest dimecres en la sessió de control al Govern en el ple del Parlament, en ser preguntada pel diputat de Junts Isaac Padrós sobre quan i quina quantitat cobraran els centres de treball especial, després ha criticat que aquests centres estiguin "fent d'entitat financera del seu ineficaç Govern".
"Entono el mea culpa, fem tard. En part perquè vam canviar la convocatòria, però en part perquè no hem estat prou àgils, i esperem que l'any vinent puguem ser més àgils i no s'hagin de finançar a través de l'ICF", ha sostingut la consellera.