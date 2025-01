Romero espera un nou model de finançament més just i que s'actualitzi "d'una manera senzilla"

Ha dit que "el repte gegant" és poder gestionar íntegrament l'IRPF per al 2026

BARCELONA, 7 gen. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha demanat que el nou model de finançament de les comunitats autònomes sigui "molt just, molt clar, molt transparent, i es pugui actualitzar d'una manera senzilla".

Ho ha dit en una entrevista d'aquest dimarts a TV3 recollida per Europa Press, preguntada per la possibilitat que Catalunya aconsegueixi les competències en immigració després que s'adopti el nou model.

"Cal tenir en compte que si una comunitat autònoma guanya en competències, no només Catalunya sinó també qualsevol altra, això es pugui actualitzar d'una manera senzilla", ha indicat, després d'afegir que s'ha d'aspirar a una actualització més ràpida i fàcil sense esperar a un nou model que actualitzi tot el sistema perquè, en les seves paraules, cada vegada s'anirà descentralitzant més l'Estat.

Ha criticat que Catalunya sigui la tercera comunitat a aportar a l'Estat i la desena a rebre i confia que amb el nou model es generin "menys desequilibris, ineficàcies i ineficiències".

A més a més, ha defensat que tant Junts com ERC no rebutgen la quota de solidaritat a l'Estat i ha carregat contra "aquells presidents que moltes vegades s'esquincen les vestidures dient que això que ha pactat ERC amb el PSC és injust, quan injust és el que tenim ara que un nen de Múrcia rep 1.000 euros menys que un nen d'Extremadura".

EL REPTE "GEGANT" DE L'IRPF PER AL 2026

Ha explicat que el comitè d'experts encara no ha fet cap proposta al Govern sobre el finançament singular i ha dit que "el repte gegant" és poder gestionar íntegrament l'IRPF per al 2026 i que l'objectiu de recaptar tots els impostos és a molt llarg termini.

Respecte al Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA), ha remarcat que "batallaran" per reduir-lo perquè tenir menys deute vol dir pagar menys interessos i ha insistit que per al Govern és "importantíssim", i també ha apuntat que no apujaran els impostos sinó que faran alguns retocs, textualment, com amb la taxa turística.

NEGOCIACIONS PER ALS PRESSUPOSTOS

Ha indicat que les negociacions per als pressupostos de la Generalitat del 2025 amb els socis d'investidura només han avançat amb els Comuns, amb els qui hi ha "coses que podríem dir que estan tancades", a causa de la situació interna d'ERC, i ha expressat que espera recuperar la interlocució amb els republicans.

Sobre la situació del Hard Rock, ha afirmat que els inversors no han avisat l'executiu català d'un canvi en l'elaboració del projecte d'inversió i que coneixen el tràmit de modificació fiscal de la llei sobre centres recreatius turístics.