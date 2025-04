Romero espera que els partits assumeixin "responsabilitats" per afrontar els aranzels de Trump

BARCELONA 9 abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha dit aquest dimecres que espera que els diferents partits amb representació al Parlament assumeixin les seves "responsabilitats" per fer front als aranzels imposats pel president dels Estats Units, Donald Trump.

Ho ha dit en el ple del Parlament en resposta a una pregunta del diputat de Junts Toni Castellà en relació amb el Pla Responem anunciat pel Govern aquest dilluns, que ha celebrat la celeritat de la resposta als aranzels però ha sostingut que si no hi ha pressupostos el pla "no serveix de res".

Romero ha defensat textualment que amb uns pressupostos prorrogats es poden continuar fent moltes coses, i ha instat la cambra catalana a donar suport als diferents suplements de crèdit que s'hagin de dur a terme per poder combatre aquesta "crisi aranzelària i les que puguin venir".

"Estem davant una guerra comercial que ens preocupa i, sobretot, que genera moltes incerteses", ha afegit la consellera, que ha destacat els 5 blocs en els quals es divideix el pla del Govern, entre ells la concessió d'ajuts al sector agroalimentari i les empreses afectades, la prestació de crèdits i la capitalització d'empreses de sectors estratègics.

Així mateix, ha assenyalat que els 1.500 milions que es mobilitzaran consisteixen en fons ja contemplats en els pressupostos i que seran reorientats i, després, en una quantitat més petita de recursos extraordinaris que, ha augurat, serà incorporada en pròxims suplements de crèdit.