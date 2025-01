Romero enceta amb els Comuns la ronda de contactes per als pressupostos del 2025

Els Comuns li demanen aprovar aquest mes el règim sancionador d'habitatge per continuar negociant

BARCELONA, 8 gen. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia de la Generalitat, Alícia Romero, i el secretari general d'Economia, Juli Fernández, s'han reunit aquest dimecres amb els Comuns, en la primera trobada de la ronda de contactes amb els grups parlamentaris per parlar sobre els pressupostos catalans del 2025.

Fonts de la Conselleria d'Economia han explicat que a la trobada hi han assistit el portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, i els diputats dels Comuns Susanna Segovia i Andrés García Berrio.

Romero els ha traslladat el compromís del Govern per complir l'acord d'investidura, "molt especialment en aquelles mesures que fan referència a la regulació i promoció d'habitatge", han subratllat les mateixes fonts.

La consellera també ha expressat la necessitat que s'aprovi el decret llei de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària, l'increment de l'indicador de la renda de suficiència de Catalunya i de mesures en l'àmbit de les prestacions socials.

RÈGIM SANCIONADOR

Per la seva banda, els Comuns han assegurat, en un comunicat, que han traslladat a Romero la necessitat d'aprovar aquest mes el règim sancionador de la llei d'habitatge per poder continuar amb les negociacions pressupostàries.

Els de Jéssica Albiach fixen aquesta mesura com "indispensable per continuar negociant", i han afegit que ha d'anar acompanyada d'una campanya informativa ambiciosa i clara, que permeti a la ciutadania conèixer els seus drets com a inquilins.

Les mateixes fonts han detallat que les dues parts s'han emplaçat a continuar negociant amb l'objectiu d'arribar a un acord per als comptes del 2025.