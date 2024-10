Romero eleva la previsió del PIB de Catalunya al 2,7% el 2024 i al 2,2% el 2025

Defensa que l'Aeroport de Barcelona no sigui "de segona"

BARCELONA, 17 oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia de la Generalitat, Alícia Romero, ha elevat la previsió del PIB de Catalunya al 2,7% el 2024 i al 2,2% el 2025: "Podem dir que l'economia catalana creix, que està viva, que és rica, que està en un bon moment".

Ha elevat en sis dècimes l'estimació per a aquest 2024 que l'executiu català va actualitzar a l'abril, durant la seva intervenció en el IV Foro Empresarial Catalunya, impulsat per 'El Economista' a la seu de Foment del Treball aquest dijous.

Romero ha advertit que la riquesa "no es reparteix bé" davant l'evolució del PIB per capita, que ha crescut un 0,46% la majoria d'anys, per la qual cosa ha optat per millorar en productivitat.

Ha insistit que els fons europeus Next Generation han de servir per impulsar un nou model econòmic basat en la innovació, i ha considerat que "potser no estan tenint l'impacte" que l'economia catalana necessita.

"Si algunes dades no ens satisfan, cal pensar com podem millorar-les en un termini de temps normal, de cinc o deu anys, perquè això vagi canviant", ha defensat.

AEROPORT

Romero ha expressat la voluntat del Govern d'impulsar mesures en energia, aigua i infraestructures: "No podem deixar de fer coses. Aquest govern, si una cosa farà en els pròxims anys, és decidir".

Ha garantit que la Generalitat farà la millor ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat, que ha reclamat que no sigui un "aeroport de segona", sinó, textualment, el millor possible.

"Per què no hem de fer el millor Aeroport, la millor ampliació amb la capacitat que tenim a Catalunya?", s'ha preguntat.

En matèria hídrica, ha apostat novament per generar més oferta d'aigua mitjançant inversions en infraestructures: "Necessitem no mirar més al cel, perquè plou en funció de molts factors".

INDÚSTRIA

La consellera ha considerat que Catalunya està ralentida, en les seves paraules, en matèria d'innovació i ha promès una "aposta forta" de l'executiu català en aquesta direcció.

Ha assegurat que la indústria és el tipus de sector que a la Generalitat li "interessa potenciar", ja que l'ha descrit com el que crea llocs de feina més estables i sòlids i el que més inverteix en innovació.

Ha defensat fer una aposta molt clara per a la descarbonització basada en la col·laboració públic-privada: "Que els poders públics comencem, apostem, facilitem, prenguem recursos, però també el privat".