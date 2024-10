Romero eleva la previsió del PIB de Catalunya al 2,7% el 2024 i al 2,2% el 2025

BARCELONA 17 oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia de la Generalitat, Alícia Romero, ha elevat la previsió del PIB de Catalunya al 2,7% el 2024 i al 2,2% el 2025: "Podem dir que l'economia catalana creix, que està viva, que és rica, que està en un bon moment".

Ha elevat en sis dècimes l'estimació per a aquest 2024 que l'executiu català va actualitzar a l'abril, durant la seva intervenció en el IV Foro Empresarial Catalunya, impulsat per 'El Economista' a la seu de Foment del Treball aquest dijous.

Romero ha advertit que la riquesa "no es reparteix bé" davant l'evolució del PIB per capita: ha optat per millorar en productivitat i ha lamentat que, amb aquest objectiu, els fons europeus Next Generation "potser no estan tenint l'impacte" que a parer seu requereix l'economia catalana.