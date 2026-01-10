Romero diu que treballaran per concretar l'ordinalitat "el màxim possible" en el finançament

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Demana a Junts ser "possibilistes" en les seves reclamacions i defensar els guanys reals
BARCELONA, 10 gen. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha assegurat que treballaran per concretar l'ordinalitat "el màxim possible" en el text de la llei del nou model de finançament.
Així ho ha dit aquest dissabte en una entrevista a 'Rac1' recollida per Europa Press, en la qual ha dit que aquest és un principi rector i que "de vegades traslladar-ho a la llei és complicat".
Romero ha posat en valor que "feia 14 anys que ningú posava damunt de la taula un nou model de finançament, ni el PP quan tenia majoria absoluta" i ha criticat que el model actual, segons ella, és desigual, ja que la comunitat que més rep, rep 1.500 euros més per habitant que la que menys ho fa.
Així, ha dit que amb el nou model aquesta diferència serà d'entre 480 i 490 euros per habitant el que, diu, és una "reducció molt substancial".
SUPORTS
També s'ha pronunciat sobre els suports al nou model de finançament: "Jo crec que d'entrada la teva no pots renunciar a més recursos", ha assenyalat, i ha defensat que aquesta és una bona proposta.
Preguntada per la posició de Junts, que reclama el concert econòmic, ha demanat a la formació ser "posibilistas" i defensar els guanys reals, textualment.
PRESSUPOSTOS
Sobre l'aprovació de pressupostos a Catalunya ha dit que espera que la situació es desbloquegi "en unes setmanes" i pugui arrencar la negociació.
"Els necessitem com l'aire que respirem", ha dit sobre els pressupostos.