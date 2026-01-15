Romero diu que ERC sabia que era "inviable" que Catalunya recaptés l'IRPF el 2026

Si no s'aprova el nou finançament ho veuria un "fracàs absolut" i incideix que es votarà el Congrés i no al CPFF
BARCELONA, 15 gen. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha afirmat aquest dijous que quan ERC formava part de l'anterior executiu sabia que era "inviable" que Catalunya recaptés l'IRPF el 2026 per manca de capacitat, i que per això en el pacte del finançament singular entre el PSC i els republicans van matisar que fos progressivament a partir del 2026.
En una entrevista a La 2 Cat i Ràdio 4 ha demanat no "generar falses expectatives" amb la gestió tributària que pot dur a terme la Generalitat --que passa pel reforç de la capacitat de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC)-- i ha assenyalat que espera que, un cop tinguin les modificacions legislatives per traslladar-ne la gestió a Catalunya, el Govern pugui negociar els pressupostos amb ERC.
Preguntada per les conseqüències si no s'aprova el nou model de finançament per a les comunitats autònomes, entre les quals el model singular per a Catalunya, ha qualificat aquesta possibilitat de "fracàs absolut" i, sobre el rebuig de les comunitats del PP a la proposta, ha incidit que es votarà al Congrés i no al Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), textualment.
Sobre la reunió aquest dimecres del CPFF amb totes les comunitats autònomes, ha afirmat que "no tothom" va ser tan dur en les seves intervencions, algunes de les quals ha qualificat de demagogues, i ha posat d'exemple Astúries o les Balears, que, segons ella, no van ser tan crítiques i estan a favor d'alguns elements del nou model.
Preguntada per les paraules de la consellera d'Economia i Hisenda de la Junta d'Andalusia, Carolina España (PP), que va dir que la proposta era "caviar per a l'independentisme i per a la resta, menú del dia", Romero ha qualificat de "vergonyoses" les declaracions i li ha recordat que Andalusia és la comunitat que en xifres absolutes ingressaria més diners amb el nou model.
SUMAR SUPORTS DE JUNTS
Preguntada per si una eventual tornada del president de Junts, Carles Puigdemont, pot facilitar el suport de la formació al finançament, ha expressat que "és possible" i ha negat que tingui previst anar a Brussel·les per negociar-lo amb ell.
"Hi ha moltes veus a Junts que estan dient que aquest model de finançament és millorable, però no li donen un cop de porta", ha dit.