Romero destaca la "vocació de servei públic" de l'ICF en el 40è aniversari de l'entitat

Servera (ICF) avança que l'entitat tancarà el 2025 amb una cartera de 3.000 milions

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha destacat la "vocació de servei públic" de l'Institut Català de Finances (ICF), en la celebració del 40è aniversari de la banca pública de promoció.

Ho ha dit aquest dimecres en un acte que clausura el president de la Generaltat, Salvador Illa, i que ha comptat amb una taula rodona amb el president de l'ICF, Juli Fernández; la consellera delegada, Vanessa Servera; el director general de Grup Boix, Carles Martí, i la directora general d'Etecnic, Ramona Martínez.

Hi han assistit el conseller Miquel Sàmper; l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, els exconsellers Jaume Giró, Natàlia Mas i Joan Ignasi Elena; el president de Banc Sabadell, Josep Oliu, i el president de Pimec, Antoni Cañete, entre altres.

Romero ha recordat que l'ICF es va fundar amb la voluntat que ajudés a transformar l'economia i el teixit empresarial, i que generés dinamisme en la societat.

Ha detallat que, fins al moment, l'ICF ha atès i finançat a 37.000 empreses, entitats i autònoms, mobilitzant més de 16.000 milions d'euros.

La consellera ha destacat l'impacte territorial "molt elevat" d'aquestes inversions, ja que s'han realitzat amb equilibri entre els diferents territoris de Catalunya i entre sectors.

Ha assenyalat que l'ICF no competeix amb el sector privat, sinó que hi col·labora, encara que amb millors condicions, per ajudar al màxim nombre d'empreses o, després de modificar la llei inicial, oferir finançament perquè els joves puguin comprar el seu primer habitatge.

TAULA RODONA

En la taula rodona, Servera ha avançat que les previsions de l'entitat són tancar l'any amb una cartera d'inversions de 3.000 milions d'euros, i ho ha comparat amb els 61 milions que tenia el 1990.

Fernández ha assegurat que l'ICF té dos grans objectius: recolzar les empreses i estar al costat del Govern quan crea polítiques que necessiten finançament.

Martí ha explicat que l'entrada de l'ICF al capital de Grup Boix ha permès ser més crítics amb ells mateixos, aterrar els projectes, guanyar en solvència tècnica per aconseguir finançament als mercats i una major amplitud de mires.

Martínez ha recordat que va obtenir finançament de l'ICF per a un projecte consistent a impulsar una xarxa pròpia per poder testejar els programes d'innovació que duen a terme.