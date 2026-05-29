Romero destaca el creixement dels recursos de l'Agència Tributària als Pressupostos de 2026

Diu que no hi ha problemes pressupostaris per aconseguir un acord amb els professors
BARCELONA, 29 maig (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha destacat el creixement de recursos que tindrà l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) amb l'aprovació del projecte de Pressupostos de la Generalitat per 2026.
Ho ha dit aquest divendres en la presentació dels Pressupostos 2026 davant de la Comissió d'Economia i Finances del Parlament, en la qual ha subratllat que l'ATC comptarà amb un pressupost de 527 milions d'euros --dels quals la Generalitat aportarà 481 milions--.
Ha explicat que el 2026 l'ATC comptarà amb 21 milions més que el 2025, que han de permetre "començar la transformació tecnològica, de processos i de dades, i la contractació de 200 professionals més".
Sobre el conjunt dels Pressupostos, Romero ha admès que "no han canviat moltes coses" respecte al projecte que va decaure al març, i ha dit que la gestió amb una pròrroga pressupostària no és fàcil.
En aquest sentit, ha dit que el 2025 la Generalitat va haver de realitzar 3.000 expedients de modificació pressupostària, alguna cosa que ha dit que és poc eficient: "Hem estat molt segrestats per la pròpia dinàmica administrativa que comporta una pròrroga".
D'altra banda, la consellera ha assegurat que no hi haurà problemes pressupostaris per aconseguir un acord amb els sindicats d'educació: "El Pressupost és flexible, el Pressupost està viu".
MIRADA A LLARG TERMINI
Romero ha explicat que el projecte de Pressupostos presentat "no vol resoldre els problemes d'avui, posa la mirada llarga per posar les bases per donar resposta als reptes del futur".
Ha dit que els han preparat amb "la màxima ambició i voluntat de millorar i ampliar l'autogovern de Catalunya".
D'altra banda, ha recordat que en les properes setmanes s'ha de votar en el Congrés dels Diputats la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA), la qual cosa permetrà reduir el deute de la Generalitat en 18.000 milions i els interessos que paga, en 1.500 milions anuals.
GRUPS PARLAMENTARIS
Per part de Junts, Jordi Munell ha reprovat que els Pressupostos van tard i que "perpetuen l'empobriment de les classes mitjanes", mentre que Joan Canadell ha dit que aquests no són els comptes que necessita Catalunya i ha lamentat la diferència entre els ingressos recaptats a Catalunya i el Pressupost de la Generalitat.
El diputat d'ERC, Albert Salvadó, ha assegurat que "el país, la gent necessita pressupostos" i ha subratllat la responsabilitat d'aprovar els comptes.
De PP, Miriam Casanova ha criticat que s'ha presentat el "mateix Pressupost que va haver de retirar" per la falta de suports al març.
Per Vox, Javier Ramírez ha dit que la intervenció de Romero "ha estat profundament decebedora" pel fons del discurs, ja que esperava que expliqués l'acord econòmic aconseguit amb ERC.
El diputat de Comuns, David Cid, ha assegurat que el Pressupost és "rellevant" i ha destacat els 4.600 milions destinats a inversions.
Del PSC, Jordi Riba ha posat en valor que el Pressupost és una forma d'ordenar prioritats i que responen a la idea que "Catalunya vol avançar amb estabilitat, ambició i mirada llarga".