Romero demana "responsabilitat" als grups per aprovar els pressupostos del 2026

La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha reclamat aquest dimarts "responsabilitat" als grups per aprovar el projecte de pressupostos del 2026.
"El pressupost és una responsabilitat del Govern, però el país necessita pressupostos després d'uns anys de pròrroga. Per això, esperem que la responsabilitat arribi a tots els grups i que els puguem tenir ràpid aprovats en aquesta cambra", ha subratllat durant la sessió de control en resposta al diputat del PP Juan Fernández.
Després d'assegurar que hi estan treballant, ha reiterat que estan oberts a parlar per poder-los tirar endavant i, malgrat apuntar que es pot governar sense els comptes aprovats, ha admès que no és el més adequat.
La consellera també ha recordat que els socialistes van pactar dos pressupostos quan eren a l'oposició, per la qual cosa ara espera la mateixa actitud per part de la resta de grups.
No obstant això, Fernández ha acusat Romero de donar "excuses" i ha instat el president de la Generalitat, Salvador Illa, a ser coherent i dimitir si comença l'any sense tenir els pressupostos aprovats.