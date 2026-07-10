Romero demana a PP i Junts que facilitin el nou sistema de finançament autonòmic

LLEIDA, 10 jul. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha demanat al PP i a Junts que facilitin l'aprovació del nou model de finançament un cop el text entri al Congrés.
Ho ha dit aquest divendres en unes declaracions davant els mitjans de comunicació a Lleida, després d'una trobada amb agents econòmics i socials per explicar l'impacte dels pressupostos a la província, recull la Conselleria en un comunicat posterior.
Ha explicat que un cop el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), agendat el 29 de juliol, aprovi la proposta, entrarà al Congrés dels Diputats i, si supera el debat a la totalitat, s'obrirà un procés de negociació.
Romero ha convidat aquestes formacions a millorar la proposta durant la negociació, a través de les esmenes que es puguin incorporar durant la tramitació parlamentària: "Estendrem la mà a tothom qui vulgui contribuir a millorar-lo i a fer-ne possible l'aprovació".
4.700 MILIONS
La consellera ha recordat que la reforma del model de finançament representarà una injecció de 4.700 milions d'euros per a Catalunya, a més d'establir un sistema "més just, igualitari i solidari, amb molta més corresponsabilitat fiscal i capacitat normativa".
També ha destacat que facilitaria la gestió de les finances públiques en eliminar el sistema de bestretes i liquidacions, i permetria a la Generalitat rebre els recursos "al moment".