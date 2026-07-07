Romero demana un objectiu asimètric en el dèficit i que estigui "per sobre" el 0,2% a Catalunya

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 7 jul. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha demanat aquest dimarts un objectiu asimètric en el dèficit de les comunitats, que en l'actualitat és del 0,1% per a totes, i que estigui "per sobre" el 0,2% a Catalunya després de la reunió d'aquest dilluns del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF).
"Estaríem d'acord o posaríem sobre la taula la possibilitat que els objectius de dèficit fossin diferents en funció de la comunitat autònoma perquè n'hi ha algunes que estem infrafinançades i, òbviament, no complirem amb l'objectiu de dèficit, i altres comunitats que estan molt ben finançades que tanquen amb superàvit", ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.
Ha expressat que han sol·licitat a l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) una proposta per a l'objectiu asimètric, del qual Romero ha afirmat que es pot anar "per sobre" el 0,2%.
Respecte a la tramitació del nou finançament al Congrés, la consellera ha instat Junts i ERC a donar suport a un objectiu més gran: "Veurem també en aquesta tramitació quin marge tenen els grups d'incorporar propostes, però jo estic segura que és millor un objectiu asimètric i que Junts i ERC poden defensar que quedar-nos amb el 0,1%, aquest cafè per a tothom que moltes vegades diuen".
DEMANA COL·LABORACIÓ AL PP
Ha apuntat que la "dificultat" rau en que totes les comunitats han d'estar d'acord en un eventual objectiu asimètric, però que algunes governades pel PP com la Comunitat Valenciana o la Regió de Múrcia van dir que seria una bona opció.
"A mi el que m'agradaria és que el PP, bàsicament, que és qui governa majoritàriament les comunitats autònomes o gran part de les comunitats autònomes, no pensés en el partit, no pensés en unes pròximes eleccions, pensés en els ciutadans", ha dit.